Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин оказался в заявке «Монако» на матч с «Ренном» в Лиге 1

07 Апреля 2024 • 09:29 Комментировать
Монако
...
Ренн
1 1.80 X 4.10 2 4.15
Через 7 ч. 30 мин.

Стал известен список из 23 футболистов «Монако», которые могут сыграть в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Так, одним из заявленных игроков является российский хавбек Александр Головин.

Встреча между командами состоится 7 апреля, Игра стартует в 18:05 по московскому времени.

После 27 туров «Монако» располагается на третьей позиции турнирной таблицы Лиги 1. Коллектив заработал 49 баллов. В следующем туре монегаски примут дома «Ренн». Встреча состоится 7 апреля.

Ранее Головин был признан лучшим игроком месяца в составе монегасков. В марте Головин принял участие в четырёх встречах чемпионата Франции с «ПСЖ», «Страсбуром», «Лорьяном» и «Мецом». В итоге в активе футболиста две результативные передачи.
 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ренн Лига 1 Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
02:49
Монако - Ренн: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
15:22
Ставка и прогноз на матч Монако — Ренн чемпионата Франции — 7 апреля 2024
01:20
Прогноз и ставка на точный счёт матча Монако — Ренн чемпионата Франции — 7 апреля 2024
04 Апреля
22:40
Головин — о награде лучшему игроку «Монако» в марте: «Признание болельщиков всегда приятно»
21:43
Агент Головина: Для Саши самое главное, чтобы «Монако» успешно завершил сезон
21:12
Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»
16:20
Тренер «Ренна» считает, что Дембеле может выиграть «Золотой мяч»
03 Апреля
20:20
Канчельскис — о самых дорогих игроках в СНГ: «Между русским и украинцем будет нешуточная борьба»
17:49
Сёмин определил тройку лучших футболистов из СНГ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНАКО РЕНН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.04.24 в 14:00
Брест Брест
Мец Мец
1.49 3.95 6.60
Видео
07.04.24 в 16:00
Тулуза Тулуза
Страсбург Страсбург
1.93 3.55 3.55
Видео
07.04.24 в 16:00
Реймс Реймс
Ницца Ницца
2.32 3.20 2.95
Видео
07.04.24 в 16:00
Монпелье Монпелье
Лорьян Лорьян
1.61 4.00 4.80
Видео
07.04.24 в 18:05
Монако Монако
Ренн Ренн
1.79 3.85 3.85
Видео
07.04.24 в 21:45
Нант Нант
Лион Лион
2.95 3.25 2.32
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
09:30 · Франция. Лига 1
Маркиньос решил, в каком клубе хочет завершить карьеру
09:29 · Франция. Лига 1
Головин оказался в заявке «Монако» на матч с «Ренном» в Лиге 1
03:54 · Франция. Лига 1
​Маркиньос повторил клубный рекорд «ПСЖ» по количеству матчей
00:01 · Франция. Лига 1
Эксперименты с составом «ПСЖ» привели к ничьей с главным аутсайдером
06 Апреля
23:49 · Франция. Лига 1
Мбаппе проводит 300-й матч за «ПСЖ»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго ответил, может ли игрок летом вернуться в «Спартак»
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Клермон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:23 · Франция. Лига 1
Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на субботний матч Лиги 1
21:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Клермоном» — Мбаппе на скамейке 1
20:03 · Франция. Лига 1
«Гавр» с Кузяевым отобрал победу у «Ланса»
15:11 · Испания. Ла Лига
Брат Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал»
10:21 · Испания. Ла Лига
Игрок «ПСЖ» может перейти в испанский клуб
09:43 · Италия. Серия А
Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»
08:56 · Испания. Ла Лига
Мбаппе мог играть в «Барселоне», но клуб выбрал другого нападающего
03:59 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Рамуш заслуживает играть больше»
Все новости
Рекомендуем