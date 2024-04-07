Головин оказался в заявке «Монако» на матч с «Ренном» в Лиге 1

Стал известен список из 23 футболистов «Монако», которые могут сыграть в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Так, одним из заявленных игроков является российский хавбек Александр Головин.

Встреча между командами состоится 7 апреля, Игра стартует в 18:05 по московскому времени.

После 27 туров «Монако» располагается на третьей позиции турнирной таблицы Лиги 1. Коллектив заработал 49 баллов. В следующем туре монегаски примут дома «Ренн». Встреча состоится 7 апреля.

Ранее Головин был признан лучшим игроком месяца в составе монегасков. В марте Головин принял участие в четырёх встречах чемпионата Франции с «ПСЖ», «Страсбуром», «Лорьяном» и «Мецом». В итоге в активе футболиста две результативные передачи.

