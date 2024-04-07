​Маркиньос повторил клубный рекорд «ПСЖ» по количеству матчей

Во Франции проходят матчи 28-го тура местного чемпионата, «ПСЖ» принимал дома «Клермон», но не сумел переиграть аутсайдера Лиги 1. К сожалению, столичный клуб не сумел приличествующим образом отметить 435-й матч бразильского защитника Маркиньоса за клуб - это стало повторением клубного рекорда «ПСЖ».

Столько же матчей провёл прежний единоличный рекордсмен - Жан-Марк Пилорж, выступавший за клуб в прошлом столетии. Свой первый матч за «ПСЖ» Маркиньос провёл 17 сентября 2013 года в Лиге чемпионов против «Олимпиакоса».

В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» примет в домашних стенах «Лион».