Эксперименты с составом «ПСЖ» привели к ничьей с главным аутсайдером

Летящий к очередному титулу «ПСЖ» неожиданно испытал проблемы с «Клермоном», замыкающим таблицу. Главной причиной был смешанный состав у гранда, которому через несколько дней предстоит поединок Лиги чемпионов. На 32-й минуте у гостей кросс с правого фланга, Алан Виржинюс сбросил мяч, и Хабиб Кейта рикошетом от защитника отправил мяч в сетку. Сении Маюлу дальним ударом, казалось, сравнял счет, но судьи отменили гол из-за фола.

Во втором тайме постепенно начали выходить звезды «ПСЖ», и прострел Сенни слева замыкал Ашраф Хакими - перекладина. Рандаль Коло-Муани расстреливал ворота после отскока, но кипер выручил. Гонсалу Рамуш на добивании запустил мяч в перекладину. В итоге Рамуш обыгрался с Килианом Мбаппе и реализовал выход один на один.

Отрыв столичной команды от второго места составляет 13 очков, а соперник все равно последний.