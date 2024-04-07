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Эксперименты с составом «ПСЖ» привели к ничьей с главным аутсайдером

07 Апреля 2024 • 00:01 Комментировать
ПСЖ
1:1
Клермон
окончен

Летящий к очередному титулу «ПСЖ» неожиданно испытал проблемы с «Клермоном», замыкающим таблицу. Главной причиной был смешанный состав у гранда, которому через несколько дней предстоит поединок Лиги чемпионов. На 32-й минуте у гостей кросс с правого фланга, Алан Виржинюс сбросил мяч, и Хабиб Кейта рикошетом от защитника отправил мяч в сетку. Сении Маюлу дальним ударом, казалось, сравнял счет, но судьи отменили гол из-за фола.

Во втором тайме постепенно начали выходить звезды «ПСЖ», и прострел Сенни слева замыкал Ашраф Хакими - перекладина. Рандаль Коло-Муани расстреливал ворота после отскока, но кипер выручил. Гонсалу Рамуш на добивании запустил мяч в перекладину. В итоге Рамуш обыгрался с Килианом Мбаппе и реализовал выход один на один.

Отрыв столичной команды от второго места составляет 13 очков, а соперник все равно последний.

Протокол игры  
ПСЖ1:1Клермон
  32'Кейта Хабиб (0:1)
(1:1) Рамуш Гонсалу85'  
Тенас АрнауМукиэле Норди 13' (Хакими Ашраф ( 13') Данилу ПерейраШкриньяр Милан 67' (Маркиньос Маркос ( 67') Заге ЙорамСолер КарлосУгарте Мануэль  77'Маюлу Сенни 67' (Кан-Ин Ли ( 67') Асенсио МаркоРамуш ГонсалуКоло-Муани Рандаль 67' (Мбаппе Килиан ( 67')
Запасные: Мбаппе ЭйтанДембеле УсманВитинья IIФабиан РуисДоннарумма Джанлуиджи
Ндиайе МассамбаМатсима КрисленПельмар АндиКофрие МаксимилианоАллевина Джим 45' (Зеффан Мехди ( 45') Вивальдо Боргес до Сантос НетоГастьен ЙоанКейта Хабиб 84' (Бела Жереми ( 84') Чам МухаммедМаньен Йоанн 73' (Жаке Джереми ( 73') Виржинюс Алан 63' (Николсон Шамар ( 63')
Запасные: Армугом ЙоэльБорн ТеоКиэ ГрежонДиао МориОжье ФлоранБутубба Биляль
06 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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