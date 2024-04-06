Мбаппе проводит 300-й матч за «ПСЖ»

В воскресенье, 6 апреля, «ПСЖ» принимает на своём поле «Клермон» в рамках 28-го тура чемпионата Франции.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав своей команды, однако вышел на замену на 67-й минуте. Для француза данный поединок стал трехсотым в футболке парижского гранда.

В минувших 299 матчах Мбаппе забил 251 гол и записал на свой счет 106 результативных передач. Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

В эти минуты продолжается матч «ПСЖ» с «Клермоном». Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.