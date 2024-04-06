Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на субботний матч Лиги 1

В субботу «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Клермона». Рулевой гранда Лиги 1 Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тенас, Мукиэле, Шкриньяр, Данилу, Заге, Угарте, Солер, Маюлу, Асенсио, Коло-Муани, Рамуш.

Важно отметить, что звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «ПСЖ» и «Клермоном» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Парк де Пренс» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!