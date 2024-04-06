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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил состав на матч с «Клермоном» — Мбаппе на скамейке

06 Апреля 2024 • 21:22 Комментировать (1)
ПСЖ
0:1
Клермон
1-й тайм

Сегодня, 6 апреля, «ПСЖ» примет на своём поле «Клермон» в рамках матча 28-го тура чемпионата Франции.

Главный форвард команды Килиан Мбаппе не попал в основной состав и начнет данный поединок на скамейке запасных.

Стартовый состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Тенас (вр), Мукиэле, Шкриньяр, Данилу (к), Заге, Угарте, Солер, Маюлу, Коло-Муани, Асенсио, Рамуш.

Начало матча французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Клермоном» запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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ПСЖ КЛЕРМОН
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
06 Апреля 2024 в 22:04
что за состав у ПСЖ печальный, топ-игроков нет вообще, только на Мбаппе все держится. неудивительно что он хочет уйти. никогда не был их поклонником но мне гораздо больше нравились времена когда у них в составе блистали Ибра и Кавани.
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