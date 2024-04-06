«ПСЖ» объявил состав на матч с «Клермоном» — Мбаппе на скамейке

Сегодня, 6 апреля, «ПСЖ» примет на своём поле «Клермон» в рамках матча 28-го тура чемпионата Франции.

Главный форвард команды Килиан Мбаппе не попал в основной состав и начнет данный поединок на скамейке запасных.

Стартовый состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Тенас (вр), Мукиэле, Шкриньяр, Данилу (к), Заге, Угарте, Солер, Маюлу, Коло-Муани, Асенсио, Рамуш.

Начало матча французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Клермоном» запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.