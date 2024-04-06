«Гавр» с Кузяевым отобрал победу у «Ланса»

В 28-м туре Лиги 1 «Ланс» принимал «Гавр». Первый тайм получился боевым, но без реальной остроты, зато сразу после перерыва Элю Вахи сразу результативно завершил атаку, но ранее Флориан Сотока был в офсайде, нет гола. Четыре минуты, и Пшемыслав Франковски сотворил нечто действительно шедевральное дальним выстрелом - 1:0. На 78-й минуте Эммануэль Сабби заработал и реализовал 11-метровый - 1:1.

«Ланс» поднялся на пятое место, соперник - на 14-е. Далер Кузяев провел на поле 90 минут.