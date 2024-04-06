«Гавр» с Кузяевым отобрал победу у «Ланса»

В 28-м туре Лиги 1 «Ланс» принимал «Гавр». Первый тайм получился боевым, но без реальной остроты, зато сразу после перерыва Элю Вахи сразу результативно завершил атаку, но ранее Флориан Сотока был в офсайде, нет гола. Четыре минуты, и Пшемыслав Франковски сотворил нечто действительно шедевральное дальним выстрелом - 1:0. На 78-й минуте Эммануэль Сабби заработал и реализовал 11-метровый - 1:1.
«Ланс» поднялся на пятое место, соперник - на 14-е. Далер Кузяев провел на поле 90 минут.
Протокол игры
|(1:0) Франковски Пшемыслав58'
|78'Сабби Эммануэль (1:1)
Самба Брис•Гради Жонатан 63'80' (Мачадо Дейвер (80') •Дансо Кевин•Медина Факундо•Агилар Рубен• 73'Франковски Пшемыслав•Абдул-Самед Салис46' (Эль-Айнауи Нейл (46') •Диуф Энди80' (Томассон Адриен (80') •Коста Давид85' (Фюльжени Анжело (85') •Сотока Флориан•Вахи Элю71' (Саид Уэсли (71')
Десма Артур•Санганте Аруна•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье90' (Эбоног Саймон (90') •Него Лоик•Опери Кристофер• 64'Кузяев Далер•Таргаллин Уссама87' (Туре Абдулайе (87') • 90'Сабби Эммануэль 70'90' (Сальмье Йоанн (90') •Кечта Яссин 68'75' (Байо Мохамед (75') • 90'Айю Андре 51'75' (Касимир Хосуэ (75')
06 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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