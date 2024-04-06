Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» с Кузяевым отобрал победу у «Ланса»

06 Апреля 2024 • 20:03 Комментировать
Ланс
1:1
Гавр

В 28-м туре Лиги 1 «Ланс» принимал «Гавр». Первый тайм получился боевым, но без реальной остроты, зато сразу после перерыва Элю Вахи сразу результативно завершил атаку, но ранее Флориан Сотока был в офсайде, нет гола. Четыре минуты, и Пшемыслав Франковски сотворил нечто действительно шедевральное дальним выстрелом - 1:0. На 78-й минуте Эммануэль Сабби заработал и реализовал 11-метровый - 1:1.

«Ланс» поднялся на пятое место, соперник - на 14-е. Далер Кузяев провел на поле 90 минут.

Протокол игры  
Ланс1:1Гавр
(1:0) Франковски Пшемыслав58'  
  78'Сабби Эммануэль (1:1)
Самба БрисГради Жонатан  63' 80' (Мачадо Дейвер ( 80') Дансо КевинМедина ФакундоАгилар Рубен  73'Франковски ПшемыславАбдул-Самед Салис 46' (Эль-Айнауи Нейл ( 46') Диуф Энди 80' (Томассон Адриен ( 80') Коста Давид 85' (Фюльжени Анжело ( 85') Сотока ФлорианВахи Элю 71' (Саид Уэсли ( 71')
Запасные: Айдара МассадиоСишуба АяндаХусанов АбдукодирЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
Десма АртурСанганте АрунаЮте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис Готье 90' (Эбоног Саймон ( 90') Него ЛоикОпери Кристофер  64'Кузяев ДалерТаргаллин Уссама 87' (Туре Абдулайе ( 87'  90') Сабби Эммануэль  70' 90' (Сальмье Йоанн ( 90') Кечта Яссин  68' 75' (Байо Мохамед ( 75'  90') Айю Андре  51' 75' (Касимир Хосуэ ( 75')
Запасные: Грандсир СамуэльГоржелен МатьёЭль-Хаджам УалидНгура Стив
06 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Гавр

Новости по матчу

05 Апреля
17:37
Хорошая ставка и прогноз на матч Ланс — Гавр чемпионата Франции — 6 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Гавр Гавр
1
1
1.50 4.00 6.00
Видео
06.04.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Клермон Клермон
1.12 8.00 15.00
Видео
07.04.24 в 14:00
Брест Брест
Мец Мец
1.49 3.95 6.60
Видео
07.04.24 в 16:00
Тулуза Тулуза
Страсбург Страсбург
1.93 3.55 3.55
Видео
07.04.24 в 16:00
Реймс Реймс
Ницца Ницца
2.32 3.20 2.95
Видео
07.04.24 в 16:00
Монпелье Монпелье
Лорьян Лорьян
1.61 4.00 4.80
Видео
07.04.24 в 18:05
Монако Монако
Ренн Ренн
1.79 3.85 3.85
Видео
07.04.24 в 21:45
Нант Нант
Лион Лион
2.95 3.25 2.32
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
20:03 · Франция. Лига 1
«Гавр» с Кузяевым отобрал победу у «Ланса»
15:11 · Испания. Ла Лига
Брат Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал»
10:21 · Испания. Ла Лига
Игрок «ПСЖ» может перейти в испанский клуб
09:43 · Италия. Серия А
Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»
08:56 · Испания. Ла Лига
Мбаппе мог играть в «Барселоне», но клуб выбрал другого нападающего
03:59 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Рамуш заслуживает играть больше»
02:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл игрока, который закроет позицию в центре обороны на следующие 10 лет слухи
01:29 · Франция. Кубок
​Ляказетт забил 250-й гол своей карьеры
00:25 · Англия. Премьер-лига
Английские топ-клубы претендуют на Дэвида, игрок хочет покинуть «Лилль»
05 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Лилль» разобрался с «Марселем» и выбил «Монако» из тройки лидеров
17:18 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить звёздного форварда из Серии А
12:33 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: Я знал об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды»
08:36 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Французский вундеркинд Йоро сделал выбор между «ПСЖ» и «Реалом» слухи
01:31 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
Все новости
Рекомендуем