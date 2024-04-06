Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «Рамуш заслуживает играть больше»

06 Апреля 2024 • 03:59 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
Через 17 ч. 46 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о нападающем своей команды Гонсалу Рамуше.

Португалец перебрался в ряды парижан летом прошлого года из «Бенфики». Для 22-летнего игрока сезон складывается неоднозначно: он вышел в старте всего 12 раз в матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов.

«Если речь заходит о Рамуше, я могу лишь сказать, что у него железный дух. Он очень интересный и амбициозный игрок, и я рад, что он выступает в нашей команде. Он всегда готов помочь нам, хорошо себя проявляет. Да, он заслуживает играть чаще, но так бывает в топ-клубах. Гонсалу ещё совсем молод, но уже очень зрелый футболист», – цитирует GFFN Энрике.

В общей сложности на счету Рамуша десять забитых мячей в 31 матче нынешней кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Гонсалу Рамуш ещё теги

Новости по матчу

05 Апреля
21:53
Бесплатная ставка и прогноз на матч ПСЖ — Клермон чемпионата Франции — 6 апреля 2024
19:51
Прогноз и ставка на точный счёт матча ПСЖ — Клермон чемпионата Франции — 6 апреля 2024
02:09
Французский вундеркинд Йоро сделал выбор между «ПСЖ» и «Реалом»
01:31
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
04 Апреля
23:12
В «РБ Лейпциге» уже смирились со скорым возвращением Хави Симонса в «ПСЖ»
16:20
Тренер «Ренна» считает, что Дембеле может выиграть «Золотой мяч»
12:42
Журналист Гонсалес: «Было бы приятно увидеть возвращение Энрике в «Барселону»
11:59
«Ньюкасл» опасается, что может быть вынужден продать Гимараэса
03 Апреля
10:52
«ПСЖ» положил глаз на двух игроков «Барселоны»
02 Апреля
23:16
Агент назвал клуб, в который перейдёт Осимхен
21:59
«ПСЖ» претендует на двух защитников «Барселоны»
15:20
Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле»
14:06
Энрике рассчитывает на Симонса в следующем сезоне
13:54
Николсон интересен клубам из Турции и Бельгии
12:56
Кркич: «ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов»
12:40
Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» на позитивной ноте
11:41
«Рома» нацелилась на форварда «ПСЖ»
03:53
«ПСЖ» нацелился на звезду «Челси»
02:42
Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент
01:21
«ПСЖ» и «Челси» готовы перехватить трансферную цель «Барселоны» Мессиньо
24 Марта
09:53
Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ КЛЕРМОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду написал три слова после победы 8:0 Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд «Бавария» решила, кто заменит Тухеля «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Хави выдвинул требование «Барселоне» Роналду повторил достижение 13-летней давности
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии Станислав Поздняков – о российских теннисистах на ОИ в нейтральном статусе: «Команда иноагентов» Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лилль Лилль
Марсель Марсель
3
1
2.17 3.35 3.65
Видео
06.04.24 в 18:00
Ланс Ланс
Гавр Гавр
1.50 4.00 6.00
Видео
06.04.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Клермон Клермон
1.12 8.00 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
03:59 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Рамуш заслуживает играть больше»
02:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл игрока, который закроет позицию в центре обороны на следующие 10 лет слухи
01:29 · Франция. Кубок
​Ляказетт забил 250-й гол своей карьеры
00:25 · Англия. Премьер-лига
Английские топ-клубы претендуют на Дэвида, игрок хочет покинуть «Лилль»
05 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Лилль» разобрался с «Марселем» и выбил «Монако» из тройки лидеров
17:18 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить звёздного форварда из Серии А
12:33 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: Я знал об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды»
08:36 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Французский вундеркинд Йоро сделал выбор между «ПСЖ» и «Реалом» слухи
01:31 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
04 Апреля
23:12 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» уже смирились со скорым возвращением Хави Симонса в «ПСЖ»
22:40 · Франция. Лига 1
Головин — о награде лучшему игроку «Монако» в марте: «Признание болельщиков всегда приятно»
21:43 · Франция. Лига 1
Агент Головина: Для Саши самое главное, чтобы «Монако» успешно завершил сезон
21:12 · Франция. Лига 1
Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»
16:20 · Франция. Лига 1
Тренер «Ренна» считает, что Дембеле может выиграть «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем