Луис Энрике: «Рамуш заслуживает играть больше»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о нападающем своей команды Гонсалу Рамуше.

Португалец перебрался в ряды парижан летом прошлого года из «Бенфики». Для 22-летнего игрока сезон складывается неоднозначно: он вышел в старте всего 12 раз в матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов.

«Если речь заходит о Рамуше, я могу лишь сказать, что у него железный дух. Он очень интересный и амбициозный игрок, и я рад, что он выступает в нашей команде. Он всегда готов помочь нам, хорошо себя проявляет. Да, он заслуживает играть чаще, но так бывает в топ-клубах. Гонсалу ещё совсем молод, но уже очень зрелый футболист», – цитирует GFFN Энрике.

В общей сложности на счету Рамуша десять забитых мячей в 31 матче нынешней кампании.