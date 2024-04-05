«Лилль» разобрался с «Марселем» и выбил «Монако» из тройки лидеров

В 28-м туре Лиги 1 «Лилль» играл против «Марселя». Первый тайм получился умиротворенным с одним опасным ударом Эдона Жегрова (вратарь выручил). На 52-й минуте Самуэль Жиго поставил подножку противнику - пенальти. Джонатан Дэвид с точки забил. Тут же Жегрова снова не повезло - перекладина. «Доги» провели еще одну хорошую атаку, и Реми Кабелла поставил в ней точку - 2:0. Пьер-Эмерик Обамеянг вместо потенциально голевого удара отдал мяч партнеру, и вратарь его накрыл. В концовке гости все же размочили счет благодаря автоголу, а Габриэль Гудмундссон тут же забил третий гол - 3:1.

«Лилль» потеснил «Монако» с третьего места, а соперник после третьего поражения подряд идет седьмым.