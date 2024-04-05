«Лилль» разобрался с «Марселем» и выбил «Монако» из тройки лидеров

В 28-м туре Лиги 1 «Лилль» играл против «Марселя». Первый тайм получился умиротворенным с одним опасным ударом Эдона Жегрова (вратарь выручил). На 52-й минуте Самуэль Жиго поставил подножку противнику - пенальти. Джонатан Дэвид с точки забил. Тут же Жегрова снова не повезло - перекладина. «Доги» провели еще одну хорошую атаку, и Реми Кабелла поставил в ней точку - 2:0. Пьер-Эмерик Обамеянг вместо потенциально голевого удара отдал мяч партнеру, и вратарь его накрыл. В концовке гости все же размочили счет благодаря автоголу, а Габриэль Гудмундссон тут же забил третий гол - 3:1.
«Лилль» потеснил «Монако» с третьего места, а соперник после третьего поражения подряд идет седьмым.
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан54'
|(2:0) Кабелла Реми71'
|81'Исмаили Гонсалвес (2:1)
|(3:1) Гудмундссон Габриэль84'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго• 21'Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Бенталеб Набиль•Андре Бенжамин90' (Кавалейру Иван (90') •Жегрова Эдон88' (Уна Адам (88') •Кабелла Реми78' (Гудмундссон Габриэль (78') •Харальдссон Хакон-Арнар88' (Диаките Бафоде (88') •Дэвид Джонатан90' (Буадди Айюб (90')
Запасные: Манноне Вито•Мораиш Тиагу•Даго Треви•Языджи Юсуф
Лопес Пау•Гарсия Улиссес•Жиго Самуэль• 52'Балерди Леонардо• 77'Мерлен Кентен• 58'Гуйе Папе65' (Ндиайе Ильман (65') •Унаи Аззедин65' (Кондогбия Жоффрей (65') • 70'Верету Жордан•Луис Энрике I65' (Мумбанья Фарис (65') •Обамеянг Пьер-Эмерик•Арит Амин 27'83' (Корреа Хоакин (83')
05 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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