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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» разобрался с «Марселем» и выбил «Монако» из тройки лидеров

05 Апреля 2024 • 23:55 Комментировать
Лилль
3:1
Марсель
окончен

В 28-м туре Лиги 1 «Лилль» играл против «Марселя». Первый тайм получился умиротворенным с одним опасным ударом Эдона Жегрова (вратарь выручил). На 52-й минуте Самуэль Жиго поставил подножку противнику - пенальти. Джонатан Дэвид с точки забил. Тут же Жегрова снова не повезло - перекладина. «Доги» провели еще одну хорошую атаку, и Реми Кабелла поставил в ней точку - 2:0. Пьер-Эмерик Обамеянг вместо потенциально голевого удара отдал мяч партнеру, и вратарь его накрыл. В концовке гости все же размочили счет благодаря автоголу, а Габриэль Гудмундссон тут же забил третий гол - 3:1.

«Лилль» потеснил «Монако» с третьего места, а соперник после третьего поражения подряд идет седьмым.

Протокол игры  
Лилль3:1Марсель
(1:0) Дэвид Джонатан54'  
(2:0) Кабелла Реми71'  
  81'Исмаили Гонсалвес (2:1)
(3:1) Гудмундссон Габриэль84'  
Шевалье ЛюкаСантос Тиаго  21'Йоро ЛениРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесБенталеб НабильАндре Бенжамин 90' (Кавалейру Иван ( 90') Жегрова Эдон 88' (Уна Адам ( 88') Кабелла Реми 78' (Гудмундссон Габриэль ( 78') Харальдссон Хакон-Арнар 88' (Диаките Бафоде ( 88') Дэвид Джонатан 90' (Буадди Айюб ( 90')
Запасные: Манноне ВитоМораиш ТиагуДаго ТревиЯзыджи Юсуф
Лопес ПауГарсия УлиссесЖиго Самуэль  52'Балерди Леонардо  77'Мерлен Кентен  58'Гуйе Папе 65' (Ндиайе Ильман ( 65') Унаи Аззедин 65' (Кондогбия Жоффрей ( 65'  70') Верету ЖорданЛуис Энрике I 65' (Мумбанья Фарис ( 65') Обамеянг Пьер-ЭмерикАрит Амин  27' 83' (Корреа Хоакин ( 83')
Запасные: Спаранья СтефанСогло ЭмранСиди-Али СофьянНегуаи БрисБланко Рубен
05 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лилль

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