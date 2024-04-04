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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — о награде лучшему игроку «Монако» в марте: «Признание болельщиков всегда приятно»

04 Апреля 2024 • 22:40 Комментировать
Монако
...
Ренн
07.04 18:05

Хавбек «Монако» Александр Головин дал комментарий после того, как болельщики монегасков признали его лучшим игроком марта.

«Признание болельщиков всегда приятно, ведь мы играем для них. Спасибо им за такую оценку и поддержку. Честно говоря, многие у нас в команде были достойны этого звания по итогам месяца», — приводит слова полузащитника сборной России издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в марте Головин принял участие в четырёх встречах чемпионата Франции с «ПСЖ», «Страсбуром», «Лорьяном» и «Мецом». В итоге в активе футболиста две результативные передачи.

 Добавим, что после 27 туров «Монако» располагается на третьей позиции турнирной таблицы Лиги 1. Коллектив заработал 49 баллов.

В следующем туре монегаски примут дома «Ренн». Встреча состоится 7 апреля.
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