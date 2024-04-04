Головин — о награде лучшему игроку «Монако» в марте: «Признание болельщиков всегда приятно»

Хавбек «Монако» Александр Головин дал комментарий после того, как болельщики монегасков признали его лучшим игроком марта.

«Признание болельщиков всегда приятно, ведь мы играем для них. Спасибо им за такую оценку и поддержку. Честно говоря, многие у нас в команде были достойны этого звания по итогам месяца», — приводит слова полузащитника сборной России издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в марте Головин принял участие в четырёх встречах чемпионата Франции с «ПСЖ», «Страсбуром», «Лорьяном» и «Мецом». В итоге в активе футболиста две результативные передачи.

Добавим, что после 27 туров «Монако» располагается на третьей позиции турнирной таблицы Лиги 1. Коллектив заработал 49 баллов.

В следующем туре монегаски примут дома «Ренн». Встреча состоится 7 апреля.