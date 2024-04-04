Агент Головина: Для Саши самое главное, чтобы «Монако» успешно завершил сезон

Представитель полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о том, что его клиент был признан лучшим игроком «монегасков» по итогам марта.

Клюев отметил, что Головину приятно получать личные награды, однако в приоритете стоят командные результаты.

Ранее Головин был признан лучшим игроком «Монако» в марте. В минувшем месяце у него в активе две результативные передачи в четырёх матчах за «Монако».

- Для Саши самое главное, чтобы «Монако» успешно завершил сезон, а именно: попал в групповой этап Лиги чемпионов, - приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Головин, выступающий за «Монако» с 2018 года, в текущем сезоне провёл 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал столько же ассистов на партнёров.