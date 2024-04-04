Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»

Хавбек «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком монегасков по итогам месяца.

Стоит отметить, что в марте Головин принял участие в четырёх встречах чемпионата Франции с «ПСЖ», «Страсбуром», «Лорьяном» и «Мецом».

В итоге в активе футболиста сборной России две результативные передачи.

Добавим, что после 27 туров «Монако» располагается на третьей позиции турнирной таблицы Лиги 1. Коллектив заработал 49 баллов.

В следующем туре монегаски примут дома «Ренн». Встреча состоится 7 апреля.