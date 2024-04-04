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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Ренна» считает, что Дембеле может выиграть «Золотой мяч»

04 Апреля 2024 • 16:20 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Наставник «Ренна» Жюльен Стефан оценил игру вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле.

Напомним, что вчера, 3 апреля, «ПСЖ» одержал победу над «Ренном» со счётом 1:0 в полуфинале Кубка Франции.

«Когда мне задают вопросы об Усмане, всегда спрашивают о его слабостях. Я всегда отвечаю, рассказывая о его сильных качествах.

Я думаю, что он исключительный игрок. Если бы он больше забивал, возможно, он бы уже выиграл «Золотой мяч», – цитирует французского специалиста GFFN.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне в активе Усмана Дембеле 34 встречи во всех турнирах и один забитый мяч.


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