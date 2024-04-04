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Головин на одном уровне с Месси по важному показателю

04 Апреля 2024 • 08:32 Комментировать (1)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин и аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси имеют одинаковую трансферную стоимость. Согласно обновленной оценке Transfermarkt, ценник обоих футболистов составляет 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что в ходе весеннего обновления стоимость Александра не изменилась, а цена 36-летнего аргентинца понизилась с 35 до 30 миллионов.

В нынешнем сезоне Головин поучаствовал в 26 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. На счету Месси в новом сезоне пять голов и два ассиста в пяти встречах.

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Монако Лионель Месси Александр Головин Интер Майами ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
04 Апреля 2024 в 10:09
Отличный показатель , я вообще думал что напишут про размер бутс .
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