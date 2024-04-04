Головин на одном уровне с Месси по важному показателю

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин и аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси имеют одинаковую трансферную стоимость. Согласно обновленной оценке Transfermarkt, ценник обоих футболистов составляет 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что в ходе весеннего обновления стоимость Александра не изменилась, а цена 36-летнего аргентинца понизилась с 35 до 30 миллионов.

В нынешнем сезоне Головин поучаствовал в 26 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. На счету Месси в новом сезоне пять голов и два ассиста в пяти встречах.