Канчельскис — о самых дорогих игроках в СНГ: «Между русским и украинцем будет нешуточная борьба»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что российский хавбек «Монако» Александр Головин попал в рейтинг самых дорогих игроков каждой из стран постсоветского пространства по версии Transfermarkt.

Стоит отметить, что Головин оценивается в 30 млн евро. В итоге он самый дорогой футболист из России.

«Интересный топ, но он отличается по игровым показателям. Если брать этот сезон, то лучшие футболисты из СНГ это два Александра — Зинченко и Головин. Оба стабильные игроки основы в своих клубах. Уверен, в будущем между украинцем и русским будет нешуточная борьба. Отдаю предпочтение им, а не лихорадочному Хвиче», — приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

На первом месте данного рейтинга оказался грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 млн евро). Самым дорогим представителем Украины стал игрок обороны английского «Арсенала» Александр Зинченко (42 млн евро).