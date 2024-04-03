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Сёмин определил тройку лучших футболистов из СНГ

03 Апреля 2024 • 17:49 Комментировать
Монако
...
Ренн
07.04 18:05

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, что российский хавбек «Монако» Александр Головин попал в рейтинг самых дорогих игроков каждой из стран постсоветского пространства по версии Transfermarkt.

Стоит отметить, что Головин оценивается в 30 млн евро. В итоге он самый дорогой футболист из России.

«Не я определяю стоимость футболистов, есть у вас, журналистов, свои регламенты. По игре первый точно Хвича, второй — Головин, а третий — Алексей Миранчук. Это тройка лучших футболистов из СНГ по всем игровым показателям», — приводит слова специалиста издание Sport24.

На первом месте данного рейтинга оказался грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 млн евро). Самым дорогим представителем Украины стал игрок обороны английского «Арсенала» Александр Зинченко (42 млн евро).


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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Алексей Миранчук Александр Головин Александр Зинченко Хвича Кварацхелия ещё теги

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