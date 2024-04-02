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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике отреагировал на информацию о том, что Мбаппе его оскорбил

02 Апреля 2024 • 22:10 Комментировать

В последнем матче против «Марселя» звёздный Килиан Мбаппе был заменён уже в середине второго тайма. Сообщалось, что после замены форвард мог оскорбить тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, назвав его «сукиным сыном». Испанский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Всё, что обсуждается, основано на ложных новостях. Кто-то придумал оскорбление, а затем из этого возникли всевозможные спекуляции. Я отношусь к этому спокойно. Я очень доволен всеми игроками, включая Килиана, который всегда вёл себя превосходно», - сказал Энрике на вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в среду, 3 апреля, - против «Ренна» в полуфинале Кубка Франции.

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ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
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