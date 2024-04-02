На минувших выходных «ПСЖ» проводил гостевой матч чемпионата Франции против «Марселя» и выиграл его со счётом 2:0. Килиан Мбаппе был заменён достаточно рано – уже в середине второго тайма.

В окружении Мбаппе расценили столь раннюю замену как «неуважение» со стороны главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Близкие Мбаппе считают, что Энрике нарушил устное соглашение, согласно которому Мбаппе будет продолжать играть важную роль в больших матчах.

Действующий контракт Килиана Мбаппе рассчитан до конца сезона. Ожидается, что летом звёздный форвард перейдёт в «Реал».

Мбаппе мог намекнуть на уход из «ПСЖ»