Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал понять, что вовсе не планирует портить отношения с нападающим Килианом Мбаппе. Испанскому специалисту хочется, чтобы француз покинул Париж на позитивной ноте.

«Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле. В конце концов, мы находимся в одной лодке и хотим двигаться к пристани успеха», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Ранее Мбаппе был недоволен тем, что Энрике заменил его в последнем матче против «Марселя» в чемпионате Франции. Напомним, Килиан покинет парижан в конце сезона на правах свободного агента. Нападающий с большой долей вероятности окажется в мадридском «Реале».