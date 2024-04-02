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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле»

02 Апреля 2024 • 15:20 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал понять, что вовсе не планирует портить отношения с нападающим Килианом Мбаппе. Испанскому специалисту хочется, чтобы француз покинул Париж на позитивной ноте.

«Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле. В конце концов, мы находимся в одной лодке и хотим двигаться к пристани успеха», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Ранее Мбаппе был недоволен тем, что Энрике заменил его в последнем матче против «Марселя» в чемпионате Франции. Напомним, Килиан покинет парижан в конце сезона на правах свободного агента. Нападающий с большой долей вероятности окажется в мадридском «Реале».

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