Кркич: «ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Боян Кркич попытался объяснить, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов. Напомним, парижане максимум доходили до финала самого престижного еврокубка, где в 2020 году проиграли мюнхенской «Баварии».

«ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов», – цитирует Кркича Carrusel Deportivo.

«Барселона» через неделю сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Париже, а ответная спустя 6 дней пройдёт в Барселоне. В последний раз команды встречались между собой в 2021 году – тогда «ПСЖ» отпраздновал победу по сумме двух матчей со счётом 5:2.