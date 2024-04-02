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Кркич: «ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов»

02 Апреля 2024 • 12:56 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Боян Кркич попытался объяснить, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов. Напомним, парижане максимум доходили до финала самого престижного еврокубка, где в 2020 году проиграли мюнхенской «Баварии».

«ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов», – цитирует Кркича Carrusel Deportivo.

«Барселона» через неделю сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Париже, а ответная спустя 6 дней пройдёт в Барселоне. В последний раз команды встречались между собой в 2021 году – тогда «ПСЖ» отпраздновал победу по сумме двух матчей со счётом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Боян Кркич

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