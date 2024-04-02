Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» на позитивной ноте

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет портить отношения с болельщиками команды. По информации от L’Equipe, француз беспокоился о том, как фанаты воспримут новость о его уходе в конце сезона.

Напомним, Мбаппе покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Фаворитом на трансфер француза является мадридский «Реал», который готов заплатить нападающему солидный подписной бонус.

Отмечается, что Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ» на позитивной ноте. Француз хочет выложиться на максимум в решающей части сезона и помочь команде максимально успешно выступить в Лиге чемпионов. В четвертьфинале еврокубка парижанам скоро предстоит сыграть против каталонской «Барселоны».