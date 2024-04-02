Мбаппе мог жёстко оскорбить Луиса Энрике - раскрыты слова нападающего

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался недоволен своей заменой в поединке 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя». В этом матче парижане победили со счетом 2:0.

Как информирует портал Goal.com, ссылаясь на Footmercato, 25-летний форвард мог грубо оскорбить главного тренера команды Луиса Энрике. После объявления замены Мбаппе произнес «сукин сын». Килиан не стал досматривать матч и сразу отправился в раздевалку.

Грядущим летом ожидается, что Мбаппе перейдет в мадридский «Реал». Стороны близки к подписанию трудового соглашения на пять лет.

Луис Энрике - о замене Мбаппе: «Мне плевать»