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Чемпионат Франции. Лига 1

«Фенербахче» будет играть в чемпионате Франции – первоапрельское «объявление»

01 Апреля 2024 • 16:22 Комментировать

В первое апреля нужно быть бдительным, когда читаешь новости. День смеха отмечается во многих странах, и журналисты порой выпускают неправдивые заметки, желая разыграть читателей.

«Официально! «Фенербахче» присоединится к Лиге 1 с сезона 2025/2026» - такой заголовок опубликовал Actu Ligue 1 во Франции.

В комментариях фанаты быстро раскрыли замысел авторов новости.

Стоит сказать, что ранее в прессе появлялась информация о том, что «Фенербахче» может сменить чемпионат. Произошло это после инцидента с дракой игроков команды с выбежавшими на поле фанатами «Трабзонспора».

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Фенербахче
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