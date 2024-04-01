«Фенербахче» будет играть в чемпионате Франции – первоапрельское «объявление»

В первое апреля нужно быть бдительным, когда читаешь новости. День смеха отмечается во многих странах, и журналисты порой выпускают неправдивые заметки, желая разыграть читателей.

«Официально! «Фенербахче» присоединится к Лиге 1 с сезона 2025/2026» - такой заголовок опубликовал Actu Ligue 1 во Франции.

В комментариях фанаты быстро раскрыли замысел авторов новости.

Стоит сказать, что ранее в прессе появлялась информация о том, что «Фенербахче» может сменить чемпионат. Произошло это после инцидента с дракой игроков команды с выбежавшими на поле фанатами «Трабзонспора».