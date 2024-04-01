Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории

«Мы разыграли отличную комбинацию. Один пас, второй и завершающий удар. Ассист выполнил Лео Месси, лучший футболист в истории. Тогда «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:0. У меня остались отличные воспоминания о том матче», - передает слова 25-летнего французского нападающего Telefoot.