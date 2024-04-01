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Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории

01 Апреля 2024 • 13:18 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вспомнил о своем голе, забитом с передачи экс-одноклубника Лионеля Месси в поединке с «Марселем». Игра состоялась в сезоне-2022/2023.

«Мы разыграли отличную комбинацию. Один пас, второй и завершающий удар. Ассист выполнил Лео Месси, лучший футболист в истории. Тогда «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:0. У меня остались отличные воспоминания о том матче», - передает слова 25-летнего французского нападающего Telefoot.

В нынешнем сезоне Килиан сыграл 38 матчей, отметившись 38 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Ожидается, что летом Мбаппе станет футболистом мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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