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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике - о замене Мбаппе: «Мне плевать»

01 Апреля 2024 • 07:40 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о своем решении заменить нападающего Килиана Мбаппе в поединке Лиги 1 с «Марселем». Парижане одержали победу со счетом 2:0.

«Кто-то не согласен с моим решением? Мне плевать. Каждый раз одно и то же, мне уже становится скучно это выслушивать. Главный тренер здесь я, поэтому решения за мной. Я делаю все возможное для клуба. Буду продолжать это делать до своего последнего дня здесь», - цитирует испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Мбаппе покинул поле в середине второго тайма. Вместо француза вышел португалец Гонсалу Рамуш, отметившийся голом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
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