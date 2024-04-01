Луис Энрике - о замене Мбаппе: «Мне плевать»

«Кто-то не согласен с моим решением? Мне плевать. Каждый раз одно и то же, мне уже становится скучно это выслушивать. Главный тренер здесь я, поэтому решения за мной. Я делаю все возможное для клуба. Буду продолжать это делать до своего последнего дня здесь», - цитирует испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.