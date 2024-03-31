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Чемпионат Франции. Лига 1

Дуплет за две минуты позволил «Страсбургу» одолеть «Ренн»

31 Марта 2024 • 20:14 Комментировать
Страсбург
2:0
Ренн

В предпоследнем матче 27-го тура Лиги 1 «Страсбург» принимал «Ренн». Эмануэль Эмега мог забить быстрый гол, но запорол отличный момент, промах. Жереми Себас был близок к успеху, но вратарь парировал. На 71-й минуте Марвин Сеная открыл счет ударом из пределов штрафной. Спустя две минуты в контратаке Себас поставил точку - 2:0.

«Страсбург» добыл вторую победу подряд и идет на 12-м месте. Противник - восьмой.

Протокол игры  
Страсбург2:0Ренн
(1:0) Сеная Марвин71'  
(2:0) Себас Жереми73'  
Беллаароуч АлааГильберт ФредерикПеррен ЛюкаСоу СаидуСеная МарвинСантос Андрей 90' (Абубакар Али ( 90') Диарра ХабибДелен Тома  76'Баква ДиланЭмега Эмануэль 53' (Себас Жереми ( 53') Гамейро Кевин 75' (Мванга Жуниор ( 75')
Запасные: Басея СтивенАбакар СиллаДукуре ИсмаэльАолу Жан-ЭдеДеминге ДжессиПьерре Александре
Манданда СтивДуэ ГелаВу КристоферТеате Артур 74' (Белосьян Женуэль ( 74') Омари ВармедМатусива Азор  23' 57' (Мюинга Арно ( 57') Сантамария Батист 83' (Ридер Фабиан ( 83') Буриго БенжаменГуйри АминТеррье Мартен  17' 83' (Салах Ибрагим ( 83') Дуэ Дезире 75' (Ле Фе Энцо ( 75')
Запасные: Галлон ГотьеRayan BambaЙылдырым БертугСейду Алиду
31 марта. Стадион "де ла Мейно".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Страсбург

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