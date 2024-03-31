Дуплет за две минуты позволил «Страсбургу» одолеть «Ренн»

В предпоследнем матче 27-го тура Лиги 1 «Страсбург» принимал «Ренн». Эмануэль Эмега мог забить быстрый гол, но запорол отличный момент, промах. Жереми Себас был близок к успеху, но вратарь парировал. На 71-й минуте Марвин Сеная открыл счет ударом из пределов штрафной. Спустя две минуты в контратаке Себас поставил точку - 2:0.
«Страсбург» добыл вторую победу подряд и идет на 12-м месте. Противник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Сеная Марвин71'
|(2:0) Себас Жереми73'
Беллаароуч Алаа•Гильберт Фредерик•Перрен Люка•Соу Саиду•Сеная Марвин•Сантос Андрей90' (Абубакар Али (90') •Диарра Хабиб•Делен Тома• 76'Баква Дилан•Эмега Эмануэль53' (Себас Жереми (53') •Гамейро Кевин75' (Мванга Жуниор (75')
Манданда Стив•Дуэ Гела•Ву Кристофер•Теате Артур74' (Белосьян Женуэль (74') •Омари Вармед•Матусива Азор 23'57' (Мюинга Арно (57') •Сантамария Батист83' (Ридер Фабиан (83') •Буриго Бенжамен•Гуйри Амин•Террье Мартен 17'83' (Салах Ибрагим (83') •Дуэ Дезире75' (Ле Фе Энцо (75')
Запасные: Галлон Готье•Rayan Bamba•Йылдырым Бертуг•Сейду Алиду
31 марта. Стадион "де ла Мейно".
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