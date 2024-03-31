Дуплет за две минуты позволил «Страсбургу» одолеть «Ренн»

В предпоследнем матче 27-го тура Лиги 1 «Страсбург» принимал «Ренн». Эмануэль Эмега мог забить быстрый гол, но запорол отличный момент, промах. Жереми Себас был близок к успеху, но вратарь парировал. На 71-й минуте Марвин Сеная открыл счет ударом из пределов штрафной. Спустя две минуты в контратаке Себас поставил точку - 2:0.

«Страсбург» добыл вторую победу подряд и идет на 12-м месте. Противник - восьмой.