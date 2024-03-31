«Брест» на последних минутах вырвал победу в игре с «Лорьяном»

«Лорьян» и «Брест» на равных играли в матче 27-го тура и очень долго не могли открыть счёт. При этом реально опасных моментов и не было. Лишь на 86-й минуте гости здорово атаковали, и Ромен дель Кастильо переправил мяч в сетку ворот «Лорьяна» - 0:1. Дарлин Йонгва был близок к голевому удару, но вратарь выручил. На шестой добавленной минуте Билал Браими был удален.

После двух неудач «Брест» вернулся на второе место, потеснив «Монако». Противник - четвертый с конца.