«Брест» на последних минутах вырвал победу в игре с «Лорьяном»

«Лорьян» и «Брест» на равных играли в матче 27-го тура и очень долго не могли открыть счёт. При этом реально опасных моментов и не было. Лишь на 86-й минуте гости здорово атаковали, и Ромен дель Кастильо переправил мяч в сетку ворот «Лорьяна» - 0:1. Дарлин Йонгва был близок к голевому удару, но вратарь выручил. На шестой добавленной минуте Билал Браими был удален.
После двух неудач «Брест» вернулся на второе место, потеснив «Монако». Противник - четвертый с конца.
Протокол игры
|86'Дель Кастильо Ромен (0:1)
Мвого Ивон•Менди Формоз III•Аджей Натаниэль•Туре Сулейман•Кацерис Панос69' (Ле Бри Тео (69') •Йонгва Дарлин•Абергель Лоран82' (Луза Имран (82') •Бакайоко Тьемуэ•Буанани Бадредин74' (Бамба Дьенг (74') • 80'Понсо Жульен68' (Кари Айман (68') •Бамба Мохаммед74' (Крупи Эли Джуниор (74')
Бизот Марко•Лала Кенни• 45'Шардонне Брендан•Брассье Лилиан• 80'Локо Брэдли•Мартен Жонас• 76'Маньетти Уго65' (Думбия Камори (65') •Перейра-Лаже Матиаш73' (Мунье Стив (73') •Камара Махди89' (Браими Билаль (89') • 90'Ле Дуарон Жереми64' (Дель Кастильо Ромен (64') •Сатриано Мартин89' (Ле Кардинал Жюльен (89')
Запасные: Зогбе Люк•Кудерт Грегуар•Лебо Адриен•Картилье Антонен
31 марта. Стадион "Стад де Мустуар".
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