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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» на последних минутах вырвал победу в игре с «Лорьяном»

31 Марта 2024 • 15:56 Комментировать
Лорьян
0:1
Брест
окончен

«Лорьян» и «Брест» на равных играли в матче 27-го тура и очень долго не могли открыть счёт. При этом реально опасных моментов и не было. Лишь на 86-й минуте гости здорово атаковали, и Ромен дель Кастильо переправил мяч в сетку ворот «Лорьяна» - 0:1. Дарлин Йонгва был близок к голевому удару, но вратарь выручил. На шестой добавленной минуте Билал Браими был удален.

После двух неудач «Брест» вернулся на второе место, потеснив «Монако». Противник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Лорьян0:1Брест
  86'Дель Кастильо Ромен (0:1)
Мвого ИвонМенди Формоз IIIАджей НатаниэльТуре СулейманКацерис Панос 69' (Ле Бри Тео ( 69') Йонгва ДарлинАбергель Лоран 82' (Луза Имран ( 82') Бакайоко ТьемуэБуанани Бадредин 74' (Бамба Дьенг ( 74'  80') Понсо Жульен 68' (Кари Айман ( 68') Бамба Мохаммед 74' (Крупи Эли Джуниор ( 74')
Запасные: Гомис АльфредМакенго Жан-ВикторЛапорт ЖульенКалюлю Гедеон
Бизот МаркоЛала Кенни  45'Шардонне БренданБрассье Лилиан  80'Локо БрэдлиМартен Жонас  76'Маньетти Уго 65' (Думбия Камори ( 65') Перейра-Лаже Матиаш 73' (Мунье Стив ( 73') Камара Махди 89' (Браими Билаль ( 89'  90') Ле Дуарон Жереми 64' (Дель Кастильо Ромен ( 64') Сатриано Мартин 89' (Ле Кардинал Жюльен ( 89')
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарЛебо АдриенКартилье Антонен
31 марта. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Лорьян — Брест чемпионата Франции — 31 марта 2024
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