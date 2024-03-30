В «ПСЖ» готовится отставка из-за Мбаппе - названо имя

Луиш Кампуш, который работает советником в «ПСЖ», может быть уволен. По информации журналистов Sport.es, функционера могут отправить в отставку после ухода из команды главной звезды – нападающего Килиана Мбаппе.

Отмечается, что одной из причин назначения Кампуша были его доверительные отношения с 25-летним форвардом. Его основной задачей было уговорить Мбаппе продолжить карьеру в Париже. Однако игрок решил перейти в мадридский «Реал» грядущим летом.

Ранее Килиан анонсировал свой уход одноклубникам и тренерскому штабу команды. Он подпишет с «Реалом» долгосрочный контракт на пять лет.