Игрок «ПСЖ» Заир-Эмери вспомнил о Месси

Восходящая звезда «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери рассказал о своем дебютном голе за французскую команду в национальном чемпионате.

«Когда я впервые забил в Лиге 1, то отпраздновал этот успех с Лионелем Месси. До сих пор не могу в это поверить», - передает слова футболиста Barca Worldwide.

Уоррен – воспитанник футбольной академии парижского гранда. В текущем сезоне Заир-Эмери поучаствовал в 32 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года. Трансферный ценник Уоррена – 60 миллионов евро.