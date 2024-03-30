Дубль Жегрова позволил «Лиллю» одолеть «Ланс»

27-й тур чемпионата Франции открылся матчем с участием претендентов на высокие места, «Лилля» и «Ланса». Уже на девятой минуте хозяева разыграли комбинацию с решающим ударом Эдона Жегрова. На нем же в конце первого тайма сфолил Факундо Медина - удаление. Но вмешался ВАР, и судья ограничился желтой карточкой. На 60-й минуте вратарь гостей среагировал на удар Габриэля Гудмундссона, а Жегрова добил - 2:0. Медина помог Элю Вахи вернуть интригу на последний игровой отрезок - 2:1.

«Лилль» потеснил «Монако» с третьего места, соперник - шестой.