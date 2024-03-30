Дубль Жегрова позволил «Лиллю» одолеть «Ланс»

27-й тур чемпионата Франции открылся матчем с участием претендентов на высокие места, «Лилля» и «Ланса». Уже на девятой минуте хозяева разыграли комбинацию с решающим ударом Эдона Жегрова. На нем же в конце первого тайма сфолил Факундо Медина - удаление. Но вмешался ВАР, и судья ограничился желтой карточкой. На 60-й минуте вратарь гостей среагировал на удар Габриэля Гудмундссона, а Жегрова добил - 2:0. Медина помог Элю Вахи вернуть интригу на последний игровой отрезок - 2:1.
«Лилль» потеснил «Монако» с третьего места, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Жегрова Эдон9'
|(2:0) Жегрова Эдон60'
|78'Вахи Элю (2:1)
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Диаките Бафоде•Йоро Лени•Исмаили Гонсалвес•Бенталеб Набиль• 89'Андре Бенжамин• 53'Гудмундссон Габриэль86' (Рибейро Александро (86') •Жегрова Эдон 64'78' (Уна Адам (78'•Кабелла Реми86') •Дэвид Джонатан90' (Даго Треви (90') •Харальдссон Хакон-Арнар90' (Кавалейру Иван (90')
Запасные: Манноне Вито•Мирамон Игнасио•Буадди Айюб•Языджи Юсуф
Самба Брис•Агилар Рубен87' (Томассон Адриен (87') •Дансо Кевин•Медина Факундо• 35'Франковски Пшемыслав62' (Вахи Элю (62') • 64'Чавес Джоаннер62' (Айдара Массадио (62') •Абдул-Самед Салис70' (Диуф Энди (70') •Эль-Айнауи Нейл•Сотока Флориан•Коста Давид• 89'Саид Уэсли62' (Фюльжени Анжело (62')
Запасные: Гилавоги Морган•Пуйи Том•Лека Жан-Луи•Менди Нампали
29 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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