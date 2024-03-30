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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Жегрова позволил «Лиллю» одолеть «Ланс»

30 Марта 2024 • 00:56 Комментировать
Лилль
2:1
Ланс

27-й тур чемпионата Франции открылся матчем с участием претендентов на высокие места, «Лилля» и «Ланса». Уже на девятой минуте хозяева разыграли комбинацию с решающим ударом Эдона Жегрова. На нем же в конце первого тайма сфолил Факундо Медина - удаление. Но вмешался ВАР, и судья ограничился желтой карточкой. На 60-й минуте вратарь гостей среагировал на удар Габриэля Гудмундссона, а Жегрова добил - 2:0. Медина помог Элю Вахи вернуть интригу на последний игровой отрезок - 2:1.

«Лилль» потеснил «Монако» с третьего места, соперник - шестой.

Протокол игры  
Лилль2:1Ланс
(1:0) Жегрова Эдон9'  
(2:0) Жегрова Эдон60'  
  78'Вахи Элю (2:1)
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоДиаките БафодеЙоро ЛениИсмаили ГонсалвесБенталеб Набиль  89'Андре Бенжамин  53'Гудмундссон Габриэль 86' (Рибейро Александро ( 86') Жегрова Эдон  64' 78' (Уна Адам ( 78'Кабелла Реми 86') Дэвид Джонатан 90' (Даго Треви ( 90') Харальдссон Хакон-Арнар 90' (Кавалейру Иван ( 90')
Запасные: Манноне ВитоМирамон ИгнасиоБуадди АйюбЯзыджи Юсуф
Самба БрисАгилар Рубен 87' (Томассон Адриен ( 87') Дансо КевинМедина Факундо  35'Франковски Пшемыслав 62' (Вахи Элю ( 62'  64') Чавес Джоаннер 62' (Айдара Массадио ( 62') Абдул-Самед Салис 70' (Диуф Энди ( 70') Эль-Айнауи НейлСотока ФлорианКоста Давид  89'Саид Уэсли 62' (Фюльжени Анжело ( 62')
Запасные: Гилавоги МорганПуйи ТомЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
29 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лилль

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