​«Велодром» готовится к аншлагу - в воскресенье может быть побит рекорд посещаемости

В Европе возобновляются матчи на клубном уровне, и в 27-м туре французского чемпионата «Марселю» предстоит принять дома «ПСЖ». Несмотря на то, что Париж и Марсель разделяют 750 километров, соперничество между этими клубами крайне принципиальное, и потому такие матчи всегда собирают аншлаг.

Но в этот раз ожидается особая ситуация - динамика продаж билетов на игру такова, что в руководстве «Марселя» уверены в том, что в воскресенье будет побит абсолютный рекорд посещаемости «Велодрома». Количество заявок на билеты приблизилось к цифре в 100 тысяч - и кому-то придется точно отказывать, потому что арена не вмешает такое количество зрителей.