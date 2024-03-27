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Чемпионат Франции. Лига 1

​Французская федерация футбола стала жертвой хакерской атаки - в Сеть уплыли данные более 1 млн человек

27 Марта 2024 • 05:11 Комментировать

Караул в интернет-пространстве Франции - французская федерация футбола объявила о том, что 22 марта также стала жертвой атаки, но, конечно, не такой чудовищной, как в тот же трагичный для России день. Речь идет о хакерской атаке - она обошлась без жертв, если не считать того, что в Сеть уплыло множество личных данных, всего более миллиона человек.

Впрочем, в стане федерации, признав атаку, подчеркнули, что данные профессиональных игроков не пострадали. Так ли это - покажет время. Сейчас, как уточняет итальянское новостное агентство ITAsportPress, французская полиция занята поисками виртуального преступника.  И при задержании ему, видимо, будут не уши рвать, а пальцы ломать.


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Сборная Франции
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