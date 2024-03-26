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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев вернулся в «Гавр»

26 Марта 2024 • 16:37 Комментировать
Гавр
...
Монпелье
31.03 16:00

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, сообщил, что 31-летний футболист вернулся в расположение французского клуба после товарищеского матча сборной России против команды Сербии (4:0).

«Вчера он приземлился во Франции, Далер в расположении клуба», — приводит слова Адьяма Кузяева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 25 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

После 26 туров чемпионата Франции «Гавр», набравший 27 очков, расположился на 13-м месте в турнирной таблице.  Свой ближайший матч команда Кузяева проведёт 31 марта против «Монпелье».

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ГАВР МОНПЕЛЬЕ
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