Кузяев вернулся в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, сообщил, что 31-летний футболист вернулся в расположение французского клуба после товарищеского матча сборной России против команды Сербии (4:0).

«Вчера он приземлился во Франции, Далер в расположении клуба», — приводит слова Адьяма Кузяева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 25 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

После 26 туров чемпионата Франции «Гавр», набравший 27 очков, расположился на 13-м месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Кузяева проведёт 31 марта против «Монпелье».