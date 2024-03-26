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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе ответил критикам после поражения в матче с Германией

26 Марта 2024 • 09:34 Комментировать

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на критику после неудачного товарищеского матча против Германии. «Трёхцветные» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

«Иногда приходится сталкиваться с критикой, особенно это касается лидеров команды. У меня нет проблем с тем, чтобы взять ответственность на себя за неудачу команды», - передает слова 25-летнего футболиста Lequipe.

Грядущим летом Мбаппе присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. Ожидается, что контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет.

В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 37 матчах «ПСЖ». В активе нападающего 38 голов и восемь результативных передач.

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