Мбаппе ответил критикам после поражения в матче с Германией

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на критику после неудачного товарищеского матча против Германии. «Трёхцветные» потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

«Иногда приходится сталкиваться с критикой, особенно это касается лидеров команды. У меня нет проблем с тем, чтобы взять ответственность на себя за неудачу команды», - передает слова 25-летнего футболиста Lequipe.

Грядущим летом Мбаппе присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. Ожидается, что контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет.

В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 37 матчах «ПСЖ». В активе нападающего 38 голов и восемь результативных передач.