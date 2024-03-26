Мбаппе: «Для меня смешно, когда футболисты берут деньги со своих сборных»

Звездный нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о гонорарах игроков за участие в матчах сборных.

«Для меня смешно, когда футболисты берут деньги со своих сборных. Они не должны получать деньги, защищая цвета своей страны», - передает слова 25-летнего форварда аккаунт Sporx в социальных сетях.

Мбаппе по завершении текущего сезона может перейти в мадридский «Реал». Стороны очень близки к заключению сделки. Нападающий достанется «сливочным» бесплатно, поскольку его контракт с парижанами истекает в конце июня.

В текущем сезоне Килиан сыграл 37 матчей за «ПСЖ», отметившись 38 голами и восемью ассистами.