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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам не готов обсуждать будущее Мбаппе

24 Марта 2024 • 20:06 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не готов обсуждать будущее нападающего Килиана Мбаппе на клубном уровне.

Как известно, слухи активно связывают 25-летнего Мбаппе с летним переходом из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.

«Стоит ли Мбаппе поскорее объявить решение по будущему? Он будет действовать, будет общаться. Вот и всё. Для меня это не тема для разговора», - сказал Дешам Telefoot.

Ранее Килиан Мбаппе заявил о том, что своё решение по выбору клуба он объявит до старта чемпионата Европы. Таким образом, мы точно узнаем о выборе звёздного французского футболиста до 14 июня.

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