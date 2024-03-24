Дешам не готов обсуждать будущее Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не готов обсуждать будущее нападающего Килиана Мбаппе на клубном уровне.

Как известно, слухи активно связывают 25-летнего Мбаппе с летним переходом из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.

«Стоит ли Мбаппе поскорее объявить решение по будущему? Он будет действовать, будет общаться. Вот и всё. Для меня это не тема для разговора», - сказал Дешам Telefoot.

Ранее Килиан Мбаппе заявил о том, что своё решение по выбору клуба он объявит до старта чемпионата Европы. Таким образом, мы точно узнаем о выборе звёздного французского футболиста до 14 июня.