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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Кузяев вернётся в «Гавр»

24 Марта 2024 • 14:31 Комментировать

Полузащитник сборной России Далер Кузяев завтра, 25 марта, вернется в расположение французского «Гавра». Об этом в разговоре с журналистами «Спорт-Экспресса» сообщил отец футболиста Адьям Кузяев.

«Вчера Далер сдавал кровь, а после собирался к перелету. Сегодня вылетел. Завтра уже будет на месте», - передает слова отца источник.

Напомним, что 21 марта сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0.

В этом сезоне Кузяев принял участие в 25 матчах. 31-летний полузащитник забил три мяча и сделал два ассиста.

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Сегодня, 24 Марта
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