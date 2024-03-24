Стало известно, когда Кузяев вернётся в «Гавр»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев завтра, 25 марта, вернется в расположение французского «Гавра». Об этом в разговоре с журналистами «Спорт-Экспресса» сообщил отец футболиста Адьям Кузяев.

«Вчера Далер сдавал кровь, а после собирался к перелету. Сегодня вылетел. Завтра уже будет на месте», - передает слова отца источник.

Напомним, что 21 марта сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0.

В этом сезоне Кузяев принял участие в 25 матчах. 31-летний полузащитник забил три мяча и сделал два ассиста.