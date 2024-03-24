Стало известно, когда Головин вернётся в «Монако»

Пресс-служба «Монако» в разговоре с российскими журналистами поведала о том, когда полузащитник Александр Головин вернется в расположение клуба.

«Он должен вернуться в понедельник», - сообщили монегаски «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Головин принял участие в товарищеском матче против национальной сборной Сербии. Встреча состоялась в четверг, 21 марта, и завершилась разгромной победой российской команды со счетом 4:0.

В текущем сезоне Александр провел 25 поединков за «Монако», в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.