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Стало известно, когда Головин вернётся в «Монако»

24 Марта 2024 • 13:51 Комментировать

Пресс-служба «Монако» в разговоре с российскими журналистами поведала о том, когда полузащитник Александр Головин вернется в расположение клуба.

«Он должен вернуться в понедельник», - сообщили монегаски «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Головин принял участие в товарищеском матче против национальной сборной Сербии. Встреча состоялась в четверг, 21 марта, и завершилась разгромной победой российской команды со счетом 4:0.

В текущем сезоне Александр провел 25 поединков за «Монако», в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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