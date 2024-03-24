Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе

«Реал» объявит о подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед началом чемпионата Европы-2024, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что объявление трансфера точно не состоится до того момента, пока мадридцы и парижане играют в плей-офф Лиги чемпионов.

Стоит напомнить, что 16 марта сообщили, что «ПСЖ» попросил 25-летнего форварда не объявлять об уходе из команды до конца четвертьфинала Лиги чемпионов. В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 37 игр, забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.