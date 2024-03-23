Черчесов отметил прогресс в игре Головина

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об уровне игры полузащитника «Монако» и национальной команды Александра Головина.

«Куда нужно стремиться Головину? Смотря какие предложения поступают. В «Монако» тренером работает мой товарищ Ади Хюттер. При нем Головин сделал качественный скачок», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр сыграл 23 поединка. На счету полузащитника шесть забитых мячей и пять результативных передач. Срок действующего контракта Головина с монегасками рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.