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Чемпионат Франции. Лига 1

Черчесов отметил прогресс в игре Головина

23 Марта 2024 • 12:37 Комментировать

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об уровне игры полузащитника «Монако» и национальной команды Александра Головина.

«Куда нужно стремиться Головину? Смотря какие предложения поступают. В «Монако» тренером работает мой товарищ Ади Хюттер. При нем Головин сделал качественный скачок», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр сыграл 23 поединка. На счету полузащитника шесть забитых мячей и пять результативных передач. Срок действующего контракта Головина с монегасками рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.

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Монако Станислав Черчесов Александр Головин ещё теги
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