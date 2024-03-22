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Чемпионат Франции. Лига 1

200 матчей за «Монако»: Сможет ли Головин стать лучшим бомбардиром в истории команды

22 Марта 2024 • 20:06 Комментировать

Российский полузащитник Александр Головин продолжает покорять французский чемпионат. Вот уже шестой сезон подряд хавбек выступает за «Монако», в котором в этом году он стал настоящим лидером команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сможет ли Головин стать самым результативным футболистом в истории монегасков.

Дебютный сезон во Франции

После выдающейся игры на домашнем чемпионате мира молодой и талантливый Головин решил отказаться от перехода в «Челси» и перебрался в «Монако». Первый сезон у россиянина получился скомканным, ведь команда финишировала только на 17-й позиции, а сам футболист получил несколько травм, из-за чего периодически пропускал матчи. При этом нельзя назвать сезон для Головина провальным, ведь он не портил общую картину, а ближе к концу сезона стал железным игроком стартового состава.

Настоящее время

Шесть лет — длительный отрезок. За это время Головин оброс мышцами и перестал получать регулярные травмы, как это было в первые его годы во Франции. Головин адаптировался к местному футболу и значительно прокачал свой скилл, о чём неоднократно говорил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Сейчас российский хавбек является лидером «Монако». Практически во всех матчах Головин играет от звонка до звонка. О классной игре Головина говорит тот факт, что в первой части сезона он на протяжении трёх месяцев подряд признавался лучшим игроком «Монако». Кроме того, полузащитник семь раз становился лучшим игроком матча, а после окончания первой половины сезона болельщики монегасков с большим отрывом в голосовании выбрали Головина лучшим футболистом на данном отрезке. И даже это ещё не всё. Нельзя не отметить, что многие авторитетные издания включили хавбека в символическую сборную Лиги 1 по итогам всей первой части сезона.

Результативность

Совсем недавно Головин пробил отметку в 200 матчей за «Монако» и сейчас находится на 37-м месте по количеству сыгранных поединков за всю историю клуба. Конечно, догнать легендарного вратаря Эттори Жан-Люка, на счету которого 753 игры, практически невозможно, но в ближайшие полтора сезона Головин вполне может влететь в топ-25 по данному показателю.

За 201 матч Головин поразил ворота соперников 31 раз и записал на свой счёт 38 результативных передач. В настоящий момент футболист занимает 34-е место по количеству забитых мячей среди всех игроков «Монако». Стоит сказать, что на вершине рейтинга находится нападающий Делио Оннис (193 гола), игравший за «Монако» с 1973 по 1980 год. Если говорить о действующих футболистах, то в топ-3 данного рейтинга присутствует форвард Виссам Бен-Йеддер, забивший уже 113 голов. Следующие два мяча выведут француза на чистую вторую строчку. Есть ли шансы у Головина оказаться на вершине таблицы? Практически нет, но можно войти в число лучших. Нельзя не отметить, что результативность Головина растёт с каждым сезоном, и в этом году у хавбека есть все шансы поставить новый личный рекорд.

В среднем Головин забивает один мяч в 6,5 встречах. Если не учитывать увеличение результативности игрока, то для того, чтобы ворваться в топ-5, футболисту потребуется провести ещё восемь сезонов в «Монако». Сейчас это выглядит невозможным, но никто не знает, как вырастет результативность игрока в будущих сезонах, сколько ещё времени Головин проведёт во Франции и захочет ли он вообще до конца карьеры уезжать из того места, где он наслаждается жизнью и футболом.

Игрок
Матчей за команду
Кол-во голов
Делио Оннис 246 193
Люсьен Коссу 190 114
Виссам Бен Йеддер 193 113
Радамель Фалькао 140 83

Головин - в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1

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Дмитрий Миляев 


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Монако Лига 1 Александр Головин ещё теги
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