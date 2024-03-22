Луис Энрике: «Я всегда слышал, что Лига 1 – это шлак»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об уровне чемпионата Франции. По словам испанца, уровень Лиги 1 выше, чем многие думают.

«Я всегда слышал, что Лига 1 – это шлак. Но на самом деле это не так. Многие команды меня удивили. «Ланс», «Ренн», «Брест», «Монако», «Марсель» возвращаются на высокий уровень. Во Франции многие команды показывают футбол высокого уровня», - слова Энрике приводит в социальных сетях журналист Адриен Гренье.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Второй «Брест» отстаёт от команды Луиса Энрике на 12 очков. Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 31 марта – против «Марселя».

Лига 1 помогла «ПСЖ», «Марселю» и «Лиллю»