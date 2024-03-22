Лига 1 помогла «ПСЖ», «Марселю» и «Лиллю»

Францию в еврокубках продолжают представлять три команды – «ПСЖ» (Лига чемпионов), «Марсель» (Лига Европы) и «Лилль» (Лига конференций). Лига 1 решила помочь этим клубам и перенесла их матчи 29-го тура. Таким образом, между четвертьфинальными играми еврокубков «ПСЖ», «Марсель» и «Лилль» на внутренней арене играть не будут.

Матчи «Лорьян» - «ПСЖ», «Монако» - «Лилль» и «Марсель» - «Ницца» решено провести 24 апреля, о чём сообщается на сайте Лиги 1.

Отметим, что «ПСЖ» в Лиге чемпионов сразится с «Барселоной», «Марсель» в Лиге Европы будет играть против «Бенфики», а соперником «Лилля» в Лиге конференций будет «Астон Вилла».