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«ПСЖ» выбрал топ-новичка в полузащиту, но есть проблема

21 Марта 2024 • 19:33 Комментировать

«ПСЖ» рассматривает возможности усиления своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, гранд Лиги 1 хочет подписать Сергея Милинковича-Савича, который в прошлом году уехал из Европы в саудовский «Аль-Хиляль».

Камнем преткновения может стать высокая заработная плата – в Саудовской Аравии 29-летний Милинкович-Савич сейчас зарабатывает 25 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике одобрил возможное подписание Милинковича-Савича. Интерес к сербу также проявляет «Ювентус», но туринцев отпугивает финансовая составляющая потенциальной сделки.

Портал Transfermarkt оценивает Сергея Милинковича-Савича в 35 миллионов евро.

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ПСЖ Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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