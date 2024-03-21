Профессиональная футбольная лига Франции объявила о подписании контракта по стратегическому сотрудничеству с корпорацией «Макдональдс». В рамках соглашения «Макдональдс» будет титульным спонсором Лиги 1 с 1 июля 2024 года. Контракт рассчитан на три сезона.

На текущий момент первое место в турнирной таблице чемпионата Франции уверенно занимает «ПСЖ». Ближайшего преследователя в лице «Бреста» команда Луиса Энрике опережает на 12 очков. Топ-3 замыкает «Монако», отстающий от лидера на 13 зачётных баллов.

Матчи ближайшего тура французской Лиги 1 пройдут 29, 30 и 31 марта.