Раскрыта точная зарплата Кузяева в «Гавре»

Опубликована заработная плата полузащитника Далера Кузяева во французском «Гавре». Как информируют журналисты Lequipe, оклад российского футболиста составляет 80 тысяч евро в месяц. Он занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков команды.

31-летний россиянин пополнил ряды «Гавра» летом прошлого года, перейдя из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Далер подписал с французским клубом двухлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 22 встречи, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.