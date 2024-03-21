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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыта точная зарплата Кузяева в «Гавре»

21 Марта 2024 • 11:03 Комментировать

Опубликована заработная плата полузащитника Далера Кузяева во французском «Гавре». Как информируют журналисты Lequipe, оклад российского футболиста составляет 80 тысяч евро в месяц. Он занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков команды.

31-летний россиянин пополнил ряды «Гавра» летом прошлого года, перейдя из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Далер подписал с французским клубом двухлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 22 встречи, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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