Стало известно, сколько Головин получает в «Монако»

Раскрыта заработная плата российского хавбека Александра Головина в «Монако». Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Как информирует источник, оклад 27-летнего футболиста составляет 300 тысяч евро в месяц. За монегасков Головин выступает с 2018 года. Он перебрался во Францию из московского ЦСКА за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин провел 23 встречи, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года.

По итогам 26 туров чемпионата Франции «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.