Головин - в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Франции. Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин занял в нем 20-е место. Его стоимость оценили в 30 миллионов евро.

Самым дорогим игроком Лиги 1 был признан звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 180 миллионов. Второе место занял защитник Ашраф Хакими (65), а третье – Уоррен Заир-Эмери, Нуну Мендеш и Усман Дембеле (все – по 60 млн).

Головин играет в составе монегасков с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин провел 23 поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.