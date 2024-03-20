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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин - в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1

20 Марта 2024 • 10:57 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Франции. Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин занял в нем 20-е место. Его стоимость оценили в 30 миллионов евро.

Самым дорогим игроком Лиги 1 был признан звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 180 миллионов. Второе место занял защитник Ашраф Хакими (65), а третье – Уоррен Заир-Эмери, Нуну Мендеш и Усман Дембеле (все – по 60 млн).

Головин играет в составе монегасков с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин провел 23 поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.

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