Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Коло-Муани подешевел на 15 процентов от прежней стоимости

19 Марта 2024 • 22:01 Комментировать

Редакция авторитетного портала Transfermarkt регулярно обновляет стоимости игроков по всему миру. На очереди – французская Лига 1. Портал представил список самых подешевевших игроков и возглавил его форвард «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани.

Так, француз сбросил в цене порядка 15%, ранее он стоил 70 млн евро, а теперь – на 10 млн меньше – 60 млн.

Вторую строчку такого антирейтинга занял опорник «Ланса» Салис Абдул-Самед – он потерял треть от прежней стоимости (6 млн) и теперь оценивается в 12 млн евро. Ранее он стоил 18 млн.

Третье место – у сразу нескольких игроков, подешевевших на 5 млн евро. В их числе три защитника «ПСЖ» - Маркиньос, Преснел Кимпембе и Милан Шкриньяр, игрок «Ниццы» Кефрен Тюрам, форвард «Ланса» Элье Ваи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Маркиньос Милан Шкриньяр Преснел Кимпембе Кефрен Тюрам Рандаль Коло-Муани Элье Ваи Салис Абдул-Самед ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Рома» потеряла Дибалу Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру «Спартак» нашёл замену Промесу Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
22:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложат услуги 18-летнего полузащитника слухи
22:01 · Франция. Лига 1
Коло-Муани подешевел на 15 процентов от прежней стоимости
21:03 · Италия. Серия А
Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»
18:01 · Франция. Лига 1
Комбуаре вновь возглавил «Нант» официально
17:29 · Франция. Лига 1
Фигу — о Мбаппе: «Я счастлив был перейти в «Реал», желаю Килиану быть таким же»
14:58 · Франция. Лига 1
Анри высказался о возможности выступления Мбаппе на Олимпиаде
14:04 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил, подпишет ли клуб Мбаппе
10:38 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
09:52 · Франция. Лига 1
Тренер «Монпелье» грубо высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» нацелились на бельгийского полузащитника
18 Марта
22:13 · Франция. Лига 1
Пилот Формулы-1 стал совладельцем французского футбольного клуба официально
22:04 · Англия. Премьер-лига
Известна позиция Рэшфорда по возможному переходу в «ПСЖ»
21:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не будет давить на «Реал» из-за Олимпиады
20:16 · Франция. Лига 1
Энрике: «Мы попытаемся оформить требл» 1
17:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» лидирует в топ-5 лигах по интересному показателю
Все новости
Рекомендуем