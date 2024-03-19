Коло-Муани подешевел на 15 процентов от прежней стоимости

Редакция авторитетного портала Transfermarkt регулярно обновляет стоимости игроков по всему миру. На очереди – французская Лига 1. Портал представил список самых подешевевших игроков и возглавил его форвард «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани.

Так, француз сбросил в цене порядка 15%, ранее он стоил 70 млн евро, а теперь – на 10 млн меньше – 60 млн.

Вторую строчку такого антирейтинга занял опорник «Ланса» Салис Абдул-Самед – он потерял треть от прежней стоимости (6 млн) и теперь оценивается в 12 млн евро. Ранее он стоил 18 млн.

Третье место – у сразу нескольких игроков, подешевевших на 5 млн евро. В их числе три защитника «ПСЖ» - Маркиньос, Преснел Кимпембе и Милан Шкриньяр, игрок «Ниццы» Кефрен Тюрам, форвард «Ланса» Элье Ваи.