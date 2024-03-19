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Чемпионат Франции. Лига 1

Комбуаре вновь возглавил «Нант» официально

19 Марта 2024 • 18:01 Комментировать

На тренерском мостике одного из аутсайдеров сезона французской Лиги 1, «Нанта» произошли изменения. Антуан Комбуаре вернулся на пост главного тренера команды из Западной Франции. Сменил Комбуаре своего коллегу по цеху Жослена Гурвеннека.

Напомним, что Комбуаре уже возглавлял «Нант» на протяжении не столь короткого срока – с 2021 по 2023 годы. В мае прошлого года «Нант» уволил специалиста – с тех пор он никого более не тренировал.

Сейчас «Нант» очень близок к вылету из Лиги 1, клуб идёт на 16-м месте с 25 очками. А отрыв от зоны вылета мизерный, который можно растерять за один тур – два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Антуан Комбуаре Нант Жослен Гурвеннек ещё теги
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